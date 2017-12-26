ПАТП СООБЩАЕТ

МП "ПАТП" информирует горожан о работе в праздничные дни с 1 по 8 января

Автобусы маршрута № 189 и всех городских маршрутов будут работать по расписанию выходного дня.

Автобусы маршрута № 21/28:

— 1 января 2018 года с 13:30,

— в остальные дни – по расписанию выходного дня.

Автобусы маршрута № 119:

— 1 января 2018 года с 12:45,

— в остальные дни — по расписанию выходного дня.

Автобусы маршрута № 193 - 1, 5, 7, 8 января по обычному расписанию согласно календарю.

Автобусы маршрута № 190:

— 1 января 2018 года с 13:15,

— в остальные дни – по расписанию воскресенья.

Автобусы маршрута № 191:

— 1 января 2018 года с 11:20,

— в остальные дни – по обычному расписанию.

Автобусы маршрута № 522 - 5, 6, 7, января по обычному расписанию согласно календарю.

Автобусы маршрута № 14 - 30 декабря 2017 года и 6 января 2018 года по обычному расписанию согласно календарю.

Фото ГиГ