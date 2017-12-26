Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
26.12.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорец Василий Бобыльков завоевал две золотые медали на чемпионате
ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
26.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске на горнолыжной базе «Снежинка» установили «Бэби-лифт»
ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ

ТУБЕРКУЛЕЗ И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ
26.12.17 | Главные темы / Происшествия
Полторы сотни мигрантов привезли в Красноярский край опасные инфекции
ПАТП СООБЩАЕТ

ПАТП СООБЩАЕТ
26.12.17 | Главные темы / Cобытия
МП "ПАТП" информирует горожан о работе в праздничные дни с 1 по 8 января 
СЛАВА НАШИМ ДОКТОРАМ!

СЛАВА НАШИМ ДОКТОРАМ!
26.12.17 | Главные темы / Cобытия
 В Железногорске выбрали лучшего врача 2017 года

СЛАВА НАШИМ ДОКТОРАМ!

26.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске выбрали лучшего врача 2017 года

Накануне  главный врач Александр Ломакин подвел итоги уходящего года и назвал имена победителей конкурса "Лучший врач -2017".

Горожане выбирали лучшего медика из 10 претендентов путем голосования на сайте больницы и в социальных сетях.

Третье место заняла врач акушер-гинеколог женской консультации Римма Колобовникова, второе место присуждено хирургу-онкологу Александру Лисуну.

Победителем профессионального конкурса стала врач-дерматолог Лариса Морозова. Призеры получили дипломы, значки "Железногорец" и премии.

Наградденных поздравил И.о. главы ЗАТО Игорь Куксин. Он также вручил благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд гинекологу Игорю Анфимову.

Генеральный директор ГХК, депутат Заксобрания края Петр Гаврилов поздравил коллектив КБ-51 с наступающим праздником и вручил врачу-терапевту Наталии Юшковой почетную грамоту за многолетний добросовестный труд.

фото ГиГ



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
Вчера, 17:31 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Педагогам Железногорска вручили награды Минобразования РФ
КУБОК ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

КУБОК ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
11 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорск занял почётное третье место в рейтинге развития физической культуры и спорта за 2016 год
ЛУЧШИЙ ВРАЧ 2016 ГОДА

ЛУЧШИЙ ВРАЧ 2016 ГОДА
2 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Клиническая больница № 51 объявила конкурс «Лучший врач 2016 года»
ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
22 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В клинической больнице № 51 выбрали лучшего врача года


КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СПОРТ СИЛЬНЫХ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ИЗМЕНИТСЯ СУТЕНЕРОВ ПОД СУД! МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ ПРИНЦ И НИЩИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (114)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".