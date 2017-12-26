СЛАВА НАШИМ ДОКТОРАМ!

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В Железногорске выбрали лучшего врача 2017 года

Накануне главный врач Александр Ломакин подвел итоги уходящего года и назвал имена победителей конкурса "Лучший врач -2017".

Горожане выбирали лучшего медика из 10 претендентов путем голосования на сайте больницы и в социальных сетях.

Третье место заняла врач акушер-гинеколог женской консультации Римма Колобовникова, второе место присуждено хирургу-онкологу Александру Лисуну.

Победителем профессионального конкурса стала врач-дерматолог Лариса Морозова. Призеры получили дипломы, значки "Железногорец" и премии.

Наградденных поздравил И.о. главы ЗАТО Игорь Куксин. Он также вручил благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд гинекологу Игорю Анфимову.

Генеральный директор ГХК, депутат Заксобрания края Петр Гаврилов поздравил коллектив КБ-51 с наступающим праздником и вручил врачу-терапевту Наталии Юшковой почетную грамоту за многолетний добросовестный труд.

фото ГиГ