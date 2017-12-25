ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
25.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая
Депутаты рассмотрят порядок выбора Главы ЗАТО
Во вторник, 26 декабря, в Железногорске пройдет внеочередная сессия Совета депутатов.
В повестке дня заседания будут обсуждаться два вопроса. Народным избранникам предстоит утвердить порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО.
Также депутаты рассмотрят вопрос о протесте прокуратуры на отдельные положения Устава Железногорска.
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