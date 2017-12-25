ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Депутаты рассмотрят порядок выбора Главы ЗАТО

Во вторник, 26 декабря, в Железногорске пройдет внеочередная сессия Совета депутатов.

В повестке дня заседания будут обсуждаться два вопроса. Народным избранникам предстоит утвердить порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО.

Также депутаты рассмотрят вопрос о протесте прокуратуры на отдельные положения Устава Железногорска.