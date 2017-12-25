ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

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25.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

Педагогам Железногорска вручили награды Минобразования и науки РФ

В рамках заседания руководителей учреждений образования Железногорска по подведению итогов года исполняющий обязанности главы ЗАТО Игорь Куксин вручил дипломы победителей конкурса Министерства образования и науки РФ.

– В Железногорске к образованию всегда было особое отношение. Дети – наше будущее, поэтому вопросам развития системы образования территории уделяется повышенное внимание, - отметил Игорь Германович. - Успехи ваших учеников – это ваши успехи и победы. Спасибо за труд, за неравнодушное отношение к нашим детям и то, что вы вкладываете не только крепкие знания в их головы, но и задаете им правильные жизненные ориентиры: учите их ценить красоту окружающего мира, быть добрыми, с уважением относиться к людям старшего поколения, гордиться своей Родиной.
В преддверии Нового года ряд учителей Железногорска также удостоены высоких наград. Два учителя лицея №103 Наталья Блейнис и Елена Манзова, педагог гимназии №91 Татьяна Кармакова стали победителями всероссийского конкурса Министерства образования на получение денежного поощрения. Директору школы № 93 Татьяне Шмидт вручили Благодарственное письмо министерства образования Красноярского края.
С наступающими праздниками и профессиональными победами учителей поздравил депутат Законодательного Собрания Красноярского края, генеральный директор ФГУП «ГХК» Петр Гаврилов:
– Ваш труд, пожалуй, один из самых сложных, но самый созидательный, творческий и нужный, потому что он формирует мировоззрение в головах наших детей. От вас зависит, каким будет новое поколение жителей Железногорска.

Петр Михайлович вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания старшему воспитателю МБДОУ № 9 «Светлячок» Наталье Долженко, директору МАУ ДО ДООЦ «Орбита» Ирине Ивановой, старшему методисту школы № 104 (Подгорный) Елене Стюгиной.

по информации муниципального сайта



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