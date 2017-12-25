В СПОРТЗАЛ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

В спорткомплексе «Радуга» прошёл турнир по мультиспорту «Новогодний приз»

Участники групп здоровья соревновались в пяти видах спортивных состязаний: ходили по символическим станциям и пробовали свои силы в дартсе, крокете, боче и гольфе.

«Это мой первый такой турнир. Очень здорово, приятно, что такое может быть именно среди пенсионеров. Сначала боялась, что ничего не получится, а теперь думаю – ну и что, как получается, так и хорошо», - поделилась впечатлениями Мария Филатова.

В каждом виде игры были определены победители, которым вручили грамоты и сладкие подарки. Абсолютно все спортсмены получили памятные подарки – футболки с символикой проекта «Время жить».

Новогодний турнир завершил серию спортивно-досуговых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пенсионеров и ветеранов в рамках реализации социального проекта «ВРЕМЯ – ЖИТЬ!». Организатор проекта, призванного поддерживать инициативу активных жителей нашего города - АНО «Физкультурно-спортивный центр». Основной партнёр - МАУ «КОСС». Финансовую поддержку реализации мероприятий проекта оказывает грантовый фонд Президента Российской Федерации, сообщает муниципальный портал.