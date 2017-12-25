В СПОРТЗАЛ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
25.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
В спорткомплексе «Радуга» прошёл турнир по мультиспорту «Новогодний приз»
Участники групп здоровья соревновались в пяти видах спортивных состязаний: ходили по символическим станциям и пробовали свои силы в дартсе, крокете, боче и гольфе.
«Это мой первый такой турнир. Очень здорово, приятно, что такое может быть именно среди пенсионеров. Сначала боялась, что ничего не получится, а теперь думаю – ну и что, как получается, так и хорошо», - поделилась впечатлениями Мария Филатова.В каждом виде игры были определены победители, которым вручили грамоты и сладкие подарки. Абсолютно все спортсмены получили памятные подарки – футболки с символикой проекта «Время жить».
Новогодний турнир завершил серию спортивно-досуговых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пенсионеров и ветеранов в рамках реализации социального проекта «ВРЕМЯ – ЖИТЬ!». Организатор проекта, призванного поддерживать инициативу активных жителей нашего города - АНО «Физкультурно-спортивный центр». Основной партнёр - МАУ «КОСС». Финансовую поддержку реализации мероприятий проекта оказывает грантовый фонд Президента Российской Федерации, сообщает муниципальный портал.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
31 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортКоманды ГХК и ИСС разыграли Атомный кубок
6 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт8 августа отмечаем День физкультурника. Смотри программу спортивных мероприятий
4 марта 2014 | Раздел: Cобытия••• 1,5 млн рублей — такую поддержку получили шесть железногорских проектов, заявленных на конкурс "Социальное партнерство во имя развития"
13 октября 2009 | Раздел: СпортВ Железногорске пройдет краевой турнир по тяжелой атлетике памяти Александра Каменского.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Максим Горохов, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Жека, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Жека, в новости: КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Галина Процкая, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Олег, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Галина Процкая, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!