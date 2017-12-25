ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА
Накануне Рождества станут известны победители краевого фотоконкурса «Возрождение духа»
Почти три десятка фотографов-профессионалов и любителей Железногорска и Красноярского края приняли участие в фототуре в рамках конкурса «Возрождение духа», организованного Горно-химическим комбинатом.
Объектом съёмки стал Покровский храм в селе Большой Балчуг Сухобузимского района - памятник деревянного зодчества, восстановленный в XXI веке при поддержке ГХК и Росатома.
Фототур проводился впервые. Многие его участники ранее ни разу не были в том живописном месте на берегу Енисея, где находится храм, которому уже более сотни лет. Всех переполняли эмоции. К тому же и день был не простой, а особенный: в народе его величают «Никола зимний». В честь праздника - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца - в Большом Балчуге отслужил молебен настоятель железногорского Собора Михаила Архангела Анатолий Кизюн.
Участники тура поделились своими фото-впечатлениями в социальных сетях:
Итоги конкурса станут известны накануне Рождества 2018 года. Победителям вручат дипломы и памятные подарки. А главный подарок - этот незабываемый день - навсегда останется в памяти каждого.
Источник: sibghk.ru