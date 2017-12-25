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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА

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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА

25.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая

Накануне Рождества станут известны победители краевого фотоконкурса «Возрождение духа»

Почти три десятка фотографов-профессионалов и любителей Железногорска и Красноярского края приняли участие в фототуре в рамках конкурса «Возрождение духа», организованного Горно-химическим комбинатом.

Объектом съёмки стал Покровский храм в селе Большой Балчуг Сухобузимского района - памятник деревянного зодчества, восстановленный в XXI веке при поддержке ГХК и Росатома.
Фототур проводился впервые. Многие его участники ранее ни разу не были в том живописном месте на берегу Енисея, где находится храм, которому уже более сотни лет. Всех переполняли эмоции. К тому же и день был не простой, а особенный: в народе его величают «Никола зимний». В честь праздника - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца - в Большом Балчуге отслужил молебен настоятель железногорского Собора Михаила Архангела Анатолий Кизюн.

Участники тура поделились своими фото-впечатлениями в социальных сетях: 

- Незабываемая поездка! Хочется выразить благодарность организаторам! - пишет Римма Фаткулан. - В таких милых, добрых уголках России чувствуется единение с прошлым нашей страны. Само место дышит историей, и так волнительно находиться там! Спасибо за возможность вдохновиться красотой!

- С интересом ждём фотографий от участников фотоконкурса до 25 декабря, ну и, конечно, надеемся на новые встречи, - пишет организатор тура, ведущий специалист УСО Татьяна Борисенкова.

Итоги конкурса станут известны накануне Рождества 2018 года. Победителям вручат дипломы и памятные подарки. А главный подарок - этот незабываемый день - навсегда останется в памяти каждого.

Источник: sibghk.ru



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