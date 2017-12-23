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ПЕС УКРАСИТ ЕЛКУ

23.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

По традиции Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России проводит конкурс на лучшую игрушку, которая украсит главную елку учебного заведения

Поделка должна быть сделана собственными руками, соответствовать тематике Нового года и обладать символикой МЧС России.
В этом году в праздничном соревновании поучаствовали не только обучающиеся Академии, но и представители постоянного состава. Организаторы подводили итоги сегодня в актовом зале вуза. Участники оказались очень оригинальны: здесь были представлены елки из макарон, из ложек, бумажные фигуры высотой в 1 метр и даже механический манекен.

Общим голосованием лучшей игрушкой признали «Снеговика», изготовленного сотрудниками кафедры надзорной деятельности.
«Пес МЧС России» от третьего курса факультета инженеров пожарной безопасности стал лучшей поделкой среди обучающихся.

В отдельной номинации за лучшую творческую и креативную идею также был отмечен коллектив третьего курса. Ребята смастерили робота, отдающего воинское приветствие.

Источник: sibpsa.ru



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