СТОП, АЛКОГОЛЬ!

Жителей Красноярского края просят сообщать о фактах незаконной реализации алкоголя на горячую линию «Стоп, алкоголь»

Как сообщили в ГУ МВД РФ по краю, с начала работы "горячей линии" сотрудники полиции приняли более 100 сообщений, по которым проведено 74 проверки. Было выявлено 42 административных правонарушений за нарушение правил реализации алкоголя. В ходе проверок изъято более 180 литров алкогольной продукции.

Полиция напоминает, что по круглосуточному телефону 8-950-436-38-50 можно сообщать информацию о фактах продажи алкоголя без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, реализации продукции в ночное время. Также в случае продажи алкоголя несовершеннолетним будут приняты соответствующие меры.

Реализация алкогольной продукции может производится на основании лицензии в стационарных торговых объектах, с 8.00 до 23.00, при наличии федеральных специальных марок и акцизных марок и лицам, достигшим 18 лет. Стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 205 рублей.

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