ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ

В Железногорске к Новому году 9 329 детей получат сладкие подарки

Бесплатные подарки получат воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы с 1 по 4 классы и ребята с полутора лет, которые не посещают детский сад. Также новогодниии сладостями порадуют детей с ограниченными физическими возможностями.



5 482 подарка приобретено для дошкольных образовательных учреждений, 3 449 – для учеников начальной школы, 14 - для детей, не посещающих детский сад, 384 – для детей-инвалидов.



Подарки уже поступили в Железногорск, ребята получат их на новогодних утренниках в образовательных учреждениях, либо через родителей, информирует сайт admk26.ru.