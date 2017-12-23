Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПЕС УКРАСИТ ЕЛКУ

ПЕС УКРАСИТ ЕЛКУ
23.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Сибирской пожарно-спасательной академии провели конкурс на лучшую елочную
СТОП, АЛКОГОЛЬ!

СТОП, АЛКОГОЛЬ!
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
Жителей Красноярского края просят сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя
ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ

ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске к Новому году 9 329 детей получат сладкие подарки
ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ!

ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ!
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские энергетики отмечены наградами
НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ

НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
Красноярские эксперты накануне Нового года проверили популярные сладости и

ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ

22.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 81 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске к Новому году 9 329 детей получат сладкие подарки
Бесплатные подарки получат воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы с 1 по 4 классы и ребята с полутора лет, которые не посещают детский сад. Также новогодниии сладостями порадуют детей с ограниченными физическими возможностями.

5 482 подарка приобретено для дошкольных образовательных учреждений, 3 449 – для учеников начальной школы, 14 - для детей, не посещающих детский сад, 384 – для детей-инвалидов.

Подарки уже поступили в Железногорск, ребята получат их на новогодних утренниках в образовательных учреждениях, либо через родителей, информирует сайт admk26.ru.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
15 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
20 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия
Почти девять тысяч железногорских ребятишек получат новогодние подарки бесплатно
КЛУБАМ ПО 100 ТЫСЯЧ

КЛУБАМ ПО 100 ТЫСЯЧ
5 июля 2012 | Раздел: Cобытия
••• Два физкультурно-спортивных клуба Железногорска получат по 100 тысяч рублей.
ГОТОВИМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!

ГОТОВИМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
15 декабря 2009 | Раздел: Cобытия
Сладкие подарки к Новому году для городских ребятишек будут готовы к концу этой недели. Конфеты выпущены на железногорской кондитерской фабрике.  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СПОРТ СИЛЬНЫХ СУТЕНЕРОВ ПОД СУД! МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ ПРИНЦ И НИЩИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ БЮДЖЕТ СОГЛАСОВАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (101)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.