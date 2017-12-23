ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ
22.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 81 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске к Новому году 9 329 детей получат сладкие подарки
Бесплатные подарки получат воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы с 1 по 4 классы и ребята с полутора лет, которые не посещают детский сад. Также новогодниии сладостями порадуют детей с ограниченными физическими возможностями.
5 482 подарка приобретено для дошкольных образовательных учреждений, 3 449 – для учеников начальной школы, 14 - для детей, не посещающих детский сад, 384 – для детей-инвалидов.
Подарки уже поступили в Железногорск, ребята получат их на новогодних утренниках в образовательных учреждениях, либо через родителей, информирует сайт admk26.ru.
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