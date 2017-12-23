ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ!

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22.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 89 | Автор: Галина Процкая

Железногорские энергетики отмечены наградами
Сегодня, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают энергетики. На муниципальных предприятиях «Гортеплоэнерго» и «Горэлектросеть» состоялись торжественные собрания коллективов. С профессиональным праздником энергетиков поздравила руководитель Управления городского хозяйства Людмила Антоненко.

- От вашей работы зависит многое в нашем городе – бесперебойная работа предприятий, школ, больниц, тепло и уют любого дома, а значит, и качество жизни железногорцев, - сказала в своем поздравлении руководитель УГХ. – Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, терпения, выносливости, хорошего настроения!

От имени Главы ЗАТО Людмила Антоненко вручила сотрудникам муниципальных предприятий почётные грамоты и благодарственные письма органов местного самоуправления, а также удостоверения и нагрудные значки «Железногорец».
Лучших сотрудников отметили и руководители предприятий присвоением званий «Ветеран труда», «Кадровый работник», занесением на Доску почёта предприятий, почетными грамотами. На торжественном собрании были также подведены итоги конкурса профессионального мастерства, сообщает муниципальный портал.



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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
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