ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ!

Железногорские энергетики отмечены наградами

Сегодня, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают энергетики. На муниципальных предприятиях «Гортеплоэнерго» и «Горэлектросеть» состоялись торжественные собрания коллективов. С профессиональным праздником энергетиков поздравила руководитель Управления городского хозяйства Людмила Антоненко.



- От вашей работы зависит многое в нашем городе – бесперебойная работа предприятий, школ, больниц, тепло и уют любого дома, а значит, и качество жизни железногорцев, - сказала в своем поздравлении руководитель УГХ. – Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, терпения, выносливости, хорошего настроения!

От имени Главы ЗАТО Людмила Антоненко вручила сотрудникам муниципальных предприятий почётные грамоты и благодарственные письма органов местного самоуправления, а также удостоверения и нагрудные значки «Железногорец».Лучших сотрудников отметили и руководители предприятий присвоением званий «Ветеран труда», «Кадровый работник», занесением на Доску почёта предприятий, почетными грамотами. На торжественном собрании были также подведены итоги конкурса профессионального мастерства, сообщает муниципальный портал.