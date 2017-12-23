НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ

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Красноярские эксперты накануне Нового года проверили популярные сладости и

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22.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 109 | Автор: Галина Процкая

Красноярские эксперты накануне Нового года проверили популярные сладости и разочаровались

Специалисты Центра стандартизации и метрологии проверили популярные сладости из магазинов города. Эксперты впервые оценили по вкусу и внешнему виду зефир и молочный шоколад, также проверили конфеты «Ассорти». 

Самыми хорошими среди конфет «Ассорти» признали продукцию красноярской фабрики «Краскон». Второе место заняли конфеты московской компании «Рот Фронт». Третье, четвертое и пятое места также отдали московским производителям: «Коркунов» («Одинцовская кондитерская фабрика»), конфеты Сергиево-Посадской кондитерской фабрики и «Победы». В последних трех образцах присутствовали посторонние привкусы, сами конфеты выглядели не привлекательно, их поверхность слишком слабо блестела.

Также специалисты проверили молочный шоколад. Первое место занял образец компании Nestle (Москва), шоколад «Краскона» на втором месте. Третье - московская «Победа», а Alpen Gold оказался на четвёртом месте. Меньше всего баллов набрала шоколадка московской компании «Айко» — она была слишком твердой и слишком темной. Нарекания вызвали все образцы, кроме Nestle — у них вкус и запах молочного шоколада выражены не ярко.

Сильнее всего экспертов разочаровал проверенный зефир. Лучше всех оказалась «Француаза» фабрики «Славконд» (Тверь). На втором месте - зефир Lefirelle белорусской фабрики «Красный пищевик» — он оказался слишком кислым и имел неравномерную структуру. Третье место экспертная комиссия отдала ванильному зефиру «Краскона» — он тоже оказался слишком кислым.

Зефир с ароматом ванили из Минусинска (торговая марка «Сладкая артель») и «Сокол» (Московская область) разделили 4 место. К этим образцам была масса нареканий: несвойственный зефиру вкус и запах, неравномерный цвет и слишком плотная структура.

В пресс-службе ЦСМ Newslab.ru пояснили, что сладости, у которых нашли нарушения, не опасные, а просто невкусные.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 10:22 | Статус: | Автор: марина ив , Группа: Гости

Блин,зефир опарафинился!!!

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