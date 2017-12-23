НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЮ

ГХК стал победителем ежегодного конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли

20 декабря в рамках заседания Общественного совета Госкорпорации «Росатом» глава отрасли Алексей Лихачёв вручил генеральному директору Горно-химического комбината Петру Гаврилову диплом и награду победителя конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли».

Конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года. Его цель - повышение эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации экологической политики как Госкопорации «Росатом» в целом, так и экологически значимых организаций, а также выявление наиболее ответственной организации в сфере охраны окружающей среды. Конкурсная комиссия отметила большой вклад ГХК в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, присудив предприятию первое место.





Напомним, ранее, в 2015 году, Горно-химический комбинат уже был отмечен как победитель конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». В 2016 году комбинат вошёл в число лидеров, заняв вторую ступень пьедестала, в 2017-м - снова удостоен наивысшей награды среди 45 экологически значимых предприятий и организаций.

По информации sibghk.ru