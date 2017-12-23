Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПЕС УКРАСИТ ЕЛКУ

ПЕС УКРАСИТ ЕЛКУ
23.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Сибирской пожарно-спасательной академии провели конкурс на лучшую елочную
СТОП, АЛКОГОЛЬ!

СТОП, АЛКОГОЛЬ!
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
Жителей Красноярского края просят сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя
ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ

ДЕД МОРОЗ СООБЩАЕТ
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске к Новому году 9 329 детей получат сладкие подарки
ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ!

ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ!
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские энергетики отмечены наградами
НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ

НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
22.12.17 | Главные темы / Cобытия
Красноярские эксперты накануне Нового года проверили популярные сладости и

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЮ

21.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 161 | Автор: Наталья Кокорина

ГХК стал победителем ежегодного конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли

20 декабря в рамках заседания Общественного совета Госкорпорации «Росатом» глава отрасли Алексей Лихачёв вручил генеральному директору Горно-химического комбината Петру Гаврилову диплом и награду победителя конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли».
Конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года. Его цель - повышение эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации экологической политики как Госкопорации «Росатом» в целом, так и экологически значимых организаций, а также выявление наиболее ответственной организации в сфере охраны окружающей среды. Конкурсная комиссия отметила большой вклад ГХК в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, присудив предприятию первое место.


Напомним, ранее, в 2015 году, Горно-химический комбинат уже был отмечен как победитель конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». В 2016 году комбинат вошёл в число лидеров, заняв вторую ступень пьедестала, в 2017-м - снова удостоен наивысшей награды среди 45 экологически значимых предприятий и организаций.

По информации sibghk.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
9 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
ГХК занял второе место в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли»
В МОСКВУ ЗА НАГРАДОЙ

В МОСКВУ ЗА НАГРАДОЙ
31 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Лауреаты конкурса «Слава созидателям» поедут в Москву на торжественное награждение
ТВОЙ ПРОЕКТ НА КОНКУРСЕ

ТВОЙ ПРОЕКТ НА КОНКУРСЕ
25 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцев приглашают принять участие в конкурсе Росатома
НАГРАДА ЗА ЭКОЛОГИЮ

НАГРАДА ЗА ЭКОЛОГИЮ
23 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава Росатома Сергей Кириенко отметил ГХК как «Экологически образцовую организацию атомной отрасли»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СПОРТ СИЛЬНЫХ СУТЕНЕРОВ ПОД СУД! МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ ПРИНЦ И НИЩИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ БЮДЖЕТ СОГЛАСОВАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (101)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.