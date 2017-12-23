МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ИЗМЕНИТСЯ

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21.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 207 | Автор: Галина Процкая

С 1 января на территории города будет реализована новая схема пассажирсских перевозок по городу.

- По многочисленным просьбам наших жителей возвращается маршрут №2. Будут сокращены интервалы движения и увеличено количество автобусов на наиболее популярных маршрутах - №10 и №44, - отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.

Отметим, в 2017 году проходила работа по оценке существующей маршрутной сети городского общественного транспорта. Специалисты проектного института провели анализ существующих маршрутов, измерили количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом, трассы маршрутов, наполнение автобусов и загруженность автобусных остановок, провели социологический опрос пассажиров.

По итогу были даны рекомендации, на основе которых сформирована новая схема пассажирских перевозок.

С 1 января завершается договор на оказание услуг по перевозке пассажиров по автобусным маршрутам №11, 12, 12/п и 13. Они прекращают свою работу официально. Их место займет частично видоизмененный маршрут №2, который будет двигаться по следующей схеме:

Порядковый номер маршрута  Наименование маршрута  Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту  Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 
автобус №2 Загородная - КПП-1 - Загородная Склады, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравая, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАПТ, Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, Поселковая, Белорусская, Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, Гипермаркет, Курчатова 66, Курчатова 70, Саянская 23, Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 1-ая, Стоматология, Прогресс, Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, Склады ул. Загородная - ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Андреева - ул. Кирова - пр-кт Курчатова - ул. Молодежная - ул. Восточная - ул. Саянская - пр-кт Курчатова - пр-кт Ленинградский - ул. Южная - ул. Толстого - ул. Белорусская - ул. Калинина - пр-д Поселковый - ул. Красноярская - ул. Енисейская - ул. Красноярская - пр-д Поселковый - ул. Поселковая - ул. Белорусская - ул. Толстого - ул. Южная - пр-кт Ленинградский - пр-кт Курчатова - ул. Саянская - ул. Восточная - ул. Андреева - ул. Свердлова - ул. Григорьева - ул. Ленина - ул. Загородная


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