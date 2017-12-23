МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ИЗМЕНИТСЯ

С 1 января на территории города будет реализована новая схема пассажирсских перевозок по городу.



- По многочисленным просьбам наших жителей возвращается маршрут №2. Будут сокращены интервалы движения и увеличено количество автобусов на наиболее популярных маршрутах - №10 и №44, - отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.



Отметим, в 2017 году проходила работа по оценке существующей маршрутной сети городского общественного транспорта. Специалисты проектного института провели анализ существующих маршрутов, измерили количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом, трассы маршрутов, наполнение автобусов и загруженность автобусных остановок, провели социологический опрос пассажиров.



По итогу были даны рекомендации, на основе которых сформирована новая схема пассажирских перевозок.



С 1 января завершается договор на оказание услуг по перевозке пассажиров по автобусным маршрутам №11, 12, 12/п и 13. Они прекращают свою работу официально. Их место займет частично видоизмененный маршрут №2, который будет двигаться по следующей схеме: