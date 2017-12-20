СИЛА В ПАРТНЕРСТВЕ

Технологическая платформа "Национальная информационная спутниковая система", координируемая компанией «ИСС» подписала Соглашение о стратегическом партнёрстве с ПАО «Ростелеком»

Подписание Соглашения состоялось в ходе выставки-форума «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» в Москве.

Документ предусматривает координацию усилий сторон для решения задач в рамках реализации Программы инновационного развития «Ростелекома» и Стратегической программы исследований ТП «НИСС». Эти задачи включают в себя, в том числе, анализ перспектив совместной разработки и внедрения отечественных технологий и решений в сфере спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли.

В рамках соглашения «Ростелеком» планирует активно взаимодействовать с участниками ТП «НИСС» – разработчиками и производителями космической техники, оборудования и программных средств, необходимых для развития отечественной спутниковой связи и обеспечения связности территории Российской Федерации. Компания будет участвовать в деятельности Технологической платформы в роли эксперта текущего и перспективного рынков космических услуг, включая цифровые сервисы, такие как геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли, точное позиционирование, голосовая связь и спутниковый широкополосный доступ к сети Интернет.

Участники ТП «НИСС» в качестве экспертов будут привлекаться к оценке технологического развития ПАО «Ростелеком», а также содействовать подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров компании, сообщает iss-reshetnev.ru.