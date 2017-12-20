ЧП В ПОДГОРНОМ
20.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая
В подъезде жилого дома в посёлке Подгорный обнаружена и удалена ртуть
О произошедшем сообщил рассказал заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Дмитрий Герасимов.
- 18 декабря в 20.25 в ЕДДС поступила информация о том, что в посёлке Подгорный в одном из подъездов жилого дома обнаружено вещество, похожее на ртуть, в объеме одной чайной ложки. Были немедленно проинформированы руководство города, органы внутренних дел, управляющая компания (МП «ЖКХ»), Центр гигиены и эпидемиологии, а также Межрегиональное управление № 51 ФМБА России. Специалисты выехали на место, и в 23.35 было точно определено, что это ртуть. Были проведены работы по сбору видимых частиц.
Сейчас по рекомендациям МЧС ежедневно проводятся замывы хлорсодержащим раствором и проветривание. Жителям даны разъяснения по мерам безопасности. Мероприятия по выяснению обстоятельств появления ртути в жилом доме проводит полиция.
Источник: admk26.ru
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