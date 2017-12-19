ЦЕННИК ОГЛАСИЛИ

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Красноярскому краю на выборы президента в 2018 году выделят 382,6 млн руб

Об этом сказано в распоряжении Центризбиркома от 18 декабря 2017 года.

Если сравнить бюджет выборов по стране, то наш регион находится на 4-ом месте по «затратности». Больше всего денег выделили для Москвы - 575,3 млн, для Московской области — 492,4 млн, для Башкирии — 407,3 миллиона.

В Центризбиркоме большие траты на край объясняют «большими расстояниями и расходами на логистику». Об этом рассказал член экспертной группы при комиссии Аркадий Любарев в интервью РБК. В целом выборы этого года будут рекордно дорогими: на них потратят 17,69 млрд руб.

Напомним, выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2017 года. Кандидаты уже известны: действующий президент Владимир Путин, лидеры системных партий Владимир Жириновский и Геннадий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак. Допуска на выборы добивается Алексей Навальный, сообщает медиа-портал “Столица 24”.

Фото: из соцсетей