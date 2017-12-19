РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 ДЕКАБРЯ

В Красноярском крае на организацию выборов президента потратят 383 млн рублей

Прокуратура добиласьь жесткого наказания для железногорца, развращавшего свою

ЗА РЕШЕТКУ НА 15 ЛЕТ

СПАСИБО ЗА ТРУД!

В отношении 23-летнего железногорца возбуждены два уголовных дела за вождение в