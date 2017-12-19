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В Красноярском крае на организацию выборов президента потратят 383 млн рублей
ЗА РЕШЕТКУ НА 15 ЛЕТ

ЗА РЕШЕТКУ НА 15 ЛЕТ
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Прокуратура добиласьь жесткого наказания для железногорца, развращавшего свою
СПАСИБО ЗА ТРУД!

СПАСИБО ЗА ТРУД!
19.12.17 | Главные темы / Cобытия
Органы ЗАГС России отметили 100-летие
ЮНЫЕ АРХИМЕДЫ

ЮНЫЕ АРХИМЕДЫ
19.12.17 | Главные темы / Cобытия
Стартовал отборочный этап всероссийской олимпиады для школьников «13-й элемент.
ДЕЛО В БУТЫЛКЕ

ДЕЛО В БУТЫЛКЕ
18.12.17 | Главные темы / Происшествия
В отношении 23-летнего железногорца возбуждены два уголовных дела за вождение в

РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 ДЕКАБРЯ

19.12.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Наталья Кокорина


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