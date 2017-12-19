ЮНЫЕ АРХИМЕДЫ

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19.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 79 | Автор: Галина Процкая

До 31 января школьники с 5 по 11 классы всех регионов страны и ближнего зарубежья могут принять участие в отборочном этапе конкурса научных работ «13-й элемент. ALхимия будущего», организованного компанией РУСАЛ и университетами-партнерами

Среди них - Сибирский федеральный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Сибирский государственный индустриальный университет и Уральский государственный горный университет.

Основными целями проекта являются создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, внедрение инновационных методов профессиональной ориентации школьников, популяризация среди молодежи научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких технологий.

Всероссийский конкурс «13-й элемент. ALхимия будущего» проходит с 2011 года. За этот период участниками олимпиады стали более 5 тысяч школьников. 

Для участия в отборочном этапе школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и пройти комплексный тест по четырем предметам: химии, физике, математике и информатике. Тесты включают профильные вопросы по металлургии, материаловедению, горному делу, геологии. Финал конкурса — защита научно-исследовательских работ — состоится в апреле 2018 года в территориально ближайших вузах.

По итогам отборочных этапов формируется глобальный рейтинг по каждому из направлений, а также лидерский рейтинг, где определяются победители и призеры. Для старшеклассников, которые станут призерами и победителями конкурса, сохраняется возможность получения дополнительных баллов при поступлении в ИрНИТУ, СФУ, УГГУ, СибГИУ на горно-металлургические специальности. Одновременно с основными испытаниями организаторы конкурса проведут дополнительный этап — разнообразные творческие конкурсы и викторины, самые активные участники которых получат ценные призы.

фото РУСАЛ Красноярск



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