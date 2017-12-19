ХУЛИГАНОВ К ОТВЕТУ

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18.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 141 | Автор: Галина Процкая

В полиции прокомментировали нападение подростков на директора СЮТ

Конфликт между школьниками и директором Станции юных техников произошел еще 24 ноября. Но известно об этом стало только в середине декабря.

«На директора железногорской Станции юных техников Наталью Серебрякову в стенах родного образовательного учреждения 24 ноября напали двое пятиклассников из школы №101. Последствиями корректного общения с подростками стали открытый перелом спинки носа, рваная рана губы, сотрясение мозга. После попытки успокоить случайных гостей СЮТ Наталья оказалась на больничной койке», - сообщила СГ-26 в своем паблике в социальной сети Вконтакте.

После обращения педагога в приемный покой за помощью, сотрудниками полиции по данному факту была начата проверка, хотя заявление от самой потерпевшей поступило в УМВД по Железногорску только 29 ноября.

15 декабря начальник отделения по делам несовершеннолетних Алевтина Кривицкая прокомментировала инцидент:

«24 ноября в дежурную часть полиции поступило спецдонесение из приемного покоя, что за медпомощью обращалась женщина, - цитируют Кривицкую «Новости Время местное». - Потерпевшая пояснила, что в результате конфликта с подростками получила телесные повреждения. По данному факту материал зарегистрирован, по нему проведена проверка. Лица, причинившие телесные повреждения были установлены, ими оказались дети 12-ти лет. В тот день школьники вместе со своими друзьями пришли в СЮТ, чтобы посмотреть чем там занимаются их сверстники. Но на занятиях гостям стало неинтересно, они вышли в коридор, где начали хулиганить. Женщина сделала подросткам замечание, из-за чего и произошел конфликт. По результатам проверки принято неокончательное, промежуточное, решение (т.к. судебно-медицинского освидетельствования на данный момент пока нет и причиненный вред здоровью мы оценить не можем) об отказе возбуждения уголовного дела. На данный момент в действиях несовершеннолетних усмотрен состав административного правонарушения – хулиганство - нарушение общественного порядка. Материалы уже направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. По заключению судебно-медицинского эксперта будет определена степень причинения вреда здоровью женщины. Чем это чревато? Подозреваемые еще не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому они будут направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей. Однако, если суд посчитает, что наказание должно быть гораздо жестче, возможно и направление в спецучреждения закрытого типа»

От редакции: в настоящее время Наталья Серебрякова находится на больничном.



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