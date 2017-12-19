ВПЕРЕДИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП

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18.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 80 | Автор: Галина Процкая

Определены победители конкурса «Слава созидателям»


В Железногорске во второй раз проходит всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!». Учащиеся железногорских школ представили на суд конкурсной комиссии 547 творческих работ - интервью с представителями старшего поколения. Все эти ролики принимали участие в муниципальном этапе конкурса.

Конкурсная комиссия выбрала 20 лучших творческих работ - победителей муниципального этапа конкурса "Слава создателям". Церемония награждения победителей, торжественное собрание "Парад создателей" с участием героев роликов пройдет в феврале 2018 года во Дворце культуры. Все 20 победителей примут участие во всероссийском этапе конкурса.

Напомним, всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проходит при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в целях увековечивания истории становления и развития ЗАТО Железногорск, передачи молодому поколению знания и опыта старших, воспитания молодежи в духе верности Отечеству, уважения к старшему поколению, сообщает муниципальный портал.



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