ОСТАВАТЬСЯ В СТРОЮ

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18.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 113 | Автор: Наталья Кокорина
Центр занятости населения направляет пенсионеров на обучение
Гражданам, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, доступна услуга службы занятости по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.
В 2017 году обучение прошли семь пенсионеров. Из них одна пенсионерка получила профессию «Парикмахер», одна - «Портной» и пять женщин пенсионного возраста получили специальность «Мастер по изготовлению изделий народных промыслов – Лоскутное шитье».
Новоиспеченные парикмахер и портной планируют открыть собственное дело, а мастера по изготовлению изделий народных промыслов в дальнейшем заняться ремесленной деятельностью.
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