ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА

Редакция «Новости Время местное» в рамках благотворительной акции «Время волшебства» проводит праздничный видеоконкурс

Запишите как Ваш ребенок рассказывает стишок или поет песенку на новогоднюю тематику с символом грядущего года - собакой, и отправляйте на почту masha2923@bk.ru до 25 декабря.

Видео должно быть не более 30-40 секунд. Возраст маленького артиста – не старше 8 лет.

Победителя определим в двух номинациях: «Звезда интернета» - тот, чье видео наберет наибольшее число голосов и «Фаворит редакции» - своего победителя выберет редакция «Новости Время местное».



А теперь, собственно, что за это будет? Победители получат приглашения на городские елки в Центре Досуга и Дворце культуры на две персоны на 30 декабря и 5 января. А также ролики победителей выйдут на телеканалах "Енисей и "МИР24" в сети кабельного телевидения "Свежее ТВ" в праздничном выпуске новостей от 27 декабря.