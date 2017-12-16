Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОМОЖЕМ ИРИНЕ!

ПОМОЖЕМ ИРИНЕ!
16.12.17 | Главные темы / Происшествия
Жительнице Железногорска собирают деньги на пребывание в клинике Таиланда
ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА
16.12.17 | Главные темы / Cобытия
Редакция «Новости Время местное» в рамках благотворительной акции «Время
В ДЕСЯТОЧКУ!

В ДЕСЯТОЧКУ!
15.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске конкурсная комиссия присудила десять молодежных премий
СОЦПАРТНЕРСТВО-2020

СОЦПАРТНЕРСТВО-2020
15.12.17 | Главные темы / Cобытия
Продлен срок действия Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений
ЕЛОЧНАЯ ЯРМАРКА

ЕЛОЧНАЯ ЯРМАРКА
15.12.17 | Главные темы / Cобытия
18 декабря в Железногорске официально откроются новогодние елочные базары

ПОМОЖЕМ ИРИНЕ!

16.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Жительнице Железногорска собирают деньги на пребывание в клинике Таиланда

Родные Ирины из Железногорска, которая вылетела на отдых в Таиланд и попала в больницу, собирают деньги на лечение в больнице, где сейчас находится женщина.

"Прошу оказать какую либо финансовую помощь для Ирины Ивановны и ее семьи. Любая сумма, пускай не значительная для вас, может оказаться большим вкладом для помощи", - написал в местных пабликах социальной сети ВКонтакте супруг Ирины, Константин.

Напомним, 50-летняя жительница Железногорска вылетела на отдых в Таиланд 6 декабря, спустя два дня она попала в больницу Бангкока из-за аневризмы сосудов головного мозга, из?за которой ей была необходима трепанация черепа.

"На сегодня страховые деньги закончились. Сумма 50 000 долларов полностью была уплачена госпиталю, и следующее пребывание в муниципальной клинике должно оплачиваться своими средствами. Деньги большие, неподъёмные для нас: речь идет о сумме 30-30 тысяч в день", - рассказал ИА Запад24 Константин.

Супруг надеется на помощь государства в перевозке его супруги на спецборте, все необходимые медицинские документы представителю спасателей они уже передали. Сейчас врачи должны дать рекомендации о том, когда Ирина будет готова к перелету.

"Сегодня сын, который находится вместе с ней сказал, что есть Ирина уже пришла в себя, но волнуется очень сильно", - говорит Константин

Родные Ирины Ивановны просят оказать любую посильную финансовую помощь.

Данные карты: номер 4276310013838240 привязана к телефону 89832979688 владелец карты Ирина Ивановна К.

+79135557426 (Константин (для связи), муж Ирины)

Фото: Ирина Капуста/ok



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
14 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
51-летнюю железногорку не могут доставить из Таиланда после сложнейшей операции
КОВАРНАЯ ПЛУТОВКА

КОВАРНАЯ ПЛУТОВКА
6 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
30-летняя безработная горожанка украла у своего знакомого деньги с банковской карты 
С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ

С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ
14 мая 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске пройдут благотворительные концерты в помощь Надежде Зинченко
СПАСТИ ЖИЗНЬ

СПАСТИ ЖИЗНЬ
12 апреля 2013 | Раздел: Cобытия
••• 13 апреля в Железногорске пройдет благотворительный концерт - городские музыканты собирают деньги на лечение Татьяны Шипициной

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СПОРТ СИЛЬНЫХ ПОПОЛНИ ЗАКРОМА! СУТЕНЕРОВ ПОД СУД! МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ НЕТ СОСУЛЬКАМ! ГОРЯЧАЯ ТЕМА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (70)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.