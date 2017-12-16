ПОМОЖЕМ ИРИНЕ!

Жительнице Железногорска собирают деньги на пребывание в клинике Таиланда



Родные Ирины из Железногорска, которая вылетела на отдых в Таиланд и попала в больницу, собирают деньги на лечение в больнице, где сейчас находится женщина.

"Прошу оказать какую либо финансовую помощь для Ирины Ивановны и ее семьи. Любая сумма, пускай не значительная для вас, может оказаться большим вкладом для помощи", - написал в местных пабликах социальной сети ВКонтакте супруг Ирины, Константин.

Напомним, 50-летняя жительница Железногорска вылетела на отдых в Таиланд 6 декабря, спустя два дня она попала в больницу Бангкока из-за аневризмы сосудов головного мозга, из?за которой ей была необходима трепанация черепа.

"На сегодня страховые деньги закончились. Сумма 50 000 долларов полностью была уплачена госпиталю, и следующее пребывание в муниципальной клинике должно оплачиваться своими средствами. Деньги большие, неподъёмные для нас: речь идет о сумме 30-30 тысяч в день", - рассказал ИА Запад24 Константин.

Супруг надеется на помощь государства в перевозке его супруги на спецборте, все необходимые медицинские документы представителю спасателей они уже передали. Сейчас врачи должны дать рекомендации о том, когда Ирина будет готова к перелету.

"Сегодня сын, который находится вместе с ней сказал, что есть Ирина уже пришла в себя, но волнуется очень сильно", - говорит Константин

Родные Ирины Ивановны просят оказать любую посильную финансовую помощь.

Данные карты: номер 4276310013838240 привязана к телефону 89832979688 владелец карты Ирина Ивановна К.

+79135557426 (Константин (для связи), муж Ирины)

Фото: Ирина Капуста/ok