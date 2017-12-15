СОЦПАРТНЕРСТВО-2020

В Железногорске продлен срок действия Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных организациях на 2015-2017 годы

Ключевой документ социального партнёрства пролонгирован до конца 2020 года. Подписи под Соглашением поставили Глава Администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков, председатель Территориальной профсоюзной организации Василий Юрченко и председатель городского Союза работодателей Александр Харкевич.

В Соглашении на ближайший трехлетний период закреплены основные обязательства сторон в области регулирования оплаты труда, социальной политики, охраны труда, работы с молодежью, содействия занятости работников, а также в области социального партнерства и гарантий прав профсоюзных организаций, сообщает портал тпо-железногорск.рф.