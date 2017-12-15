СОЦПАРТНЕРСТВО-2020

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15.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске продлен срок действия Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных организациях на 2015-2017 годы

Ключевой документ социального партнёрства пролонгирован до конца 2020 года. Подписи под Соглашением поставили Глава Администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков, председатель Территориальной профсоюзной организации Василий Юрченко и председатель городского Союза работодателей Александр Харкевич.

В Соглашении на ближайший трехлетний период закреплены основные обязательства сторон в области регулирования оплаты труда, социальной политики, охраны труда, работы с молодежью, содействия занятости работников, а также в области социального партнерства и гарантий прав профсоюзных организаций, сообщает портал тпо-железногорск.рф.



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