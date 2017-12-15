В ДЕСЯТОЧКУ!
За достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск конкурсной комиссией присуждены десять молодежных премий
Обладатели премии проявили себя в разных областях деятельности: культура, спорт, добровольчество, наука. Все они будут награждены за проявление социально значимых инициатив, развитие собственных талантов и качеств, за неравнодушие к общественной жизни и развитию ЗАТО Железногорск.
В 2017 году лауреатами Молодежной премии стали:
В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» -
Ольга Сомова – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
Павел Пархачев - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта» -
Роман Чурнусов - член физкультурно-спортивного клуба по месту жительства «Дельфин» ДЮСШ «Юность»
Команда туристов-экологов МБУ ДО «ДЭБЦ» под руководством Сергея Сомова
В номинации «За успехи в области культуры и искусства» -
Старшая группа хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята» под руководством Людмилы Калюжной
Александр Котенев - руководитель рэп-группы «Лирика Улиц»
В номинации «За успехи в области развития добровольчества» -
Валерия Тимохина - специалист по работе с молодежью МКУ «Молодежный Центр»
В номинации «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» -
Алексей Боганов – ученик МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
В номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» -
Роман Сорокатый - главный инженер ООО «Сибрадиотех»
В номинации «За успехи в области науки и образования» -
Елена Кривенко – ученица МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
Церемония вручения молодежных премий пройдет в конце декабря.
на фото: выступление старшей группы хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята»