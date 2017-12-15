В ДЕСЯТОЧКУ!

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15.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

За достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск конкурсной комиссией присуждены десять молодежных премий

Обладатели премии проявили себя в разных областях деятельности: культура, спорт, добровольчество, наука. Все они будут награждены за проявление социально значимых инициатив, развитие собственных талантов и качеств, за неравнодушие к общественной жизни и развитию ЗАТО Железногорск.
В 2017 году лауреатами Молодежной премии стали:

В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» -
Ольга Сомова – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
Павел Пархачев - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»

В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта» -
Роман Чурнусов - член физкультурно-спортивного клуба по месту жительства «Дельфин» ДЮСШ «Юность»
Команда туристов-экологов МБУ ДО «ДЭБЦ» под руководством Сергея Сомова

В номинации «За успехи в области культуры и искусства» -
Старшая группа хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята» под руководством Людмилы Калюжной
Александр Котенев - руководитель рэп-группы «Лирика Улиц»

В номинации «За успехи в области развития добровольчества» -
Валерия Тимохина - специалист по работе с молодежью МКУ «Молодежный Центр»

В номинации «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» -
Алексей Боганов – ученик МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

В номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» -
Роман Сорокатый - главный инженер ООО «Сибрадиотех»

В номинации «За успехи в области науки и образования» -
Елена Кривенко – ученица МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Церемония вручения молодежных премий пройдет в конце декабря.

на фото: выступление старшей группы хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята»



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