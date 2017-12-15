В ДЕСЯТОЧКУ!

За достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск конкурсной комиссией присуждены десять молодежных премий

Обладатели премии проявили себя в разных областях деятельности: культура, спорт, добровольчество, наука. Все они будут награждены за проявление социально значимых инициатив, развитие собственных талантов и качеств, за неравнодушие к общественной жизни и развитию ЗАТО Железногорск.

В 2017 году лауреатами Молодежной премии стали:

В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» -

Ольга Сомова – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»

Павел Пархачев - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»

В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта» -

Роман Чурнусов - член физкультурно-спортивного клуба по месту жительства «Дельфин» ДЮСШ «Юность»

Команда туристов-экологов МБУ ДО «ДЭБЦ» под руководством Сергея Сомова

В номинации «За успехи в области культуры и искусства» -

Старшая группа хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята» под руководством Людмилы Калюжной

Александр Котенев - руководитель рэп-группы «Лирика Улиц»

В номинации «За успехи в области развития добровольчества» -

Валерия Тимохина - специалист по работе с молодежью МКУ «Молодежный Центр»

В номинации «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» -

Алексей Боганов – ученик МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

В номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» -

Роман Сорокатый - главный инженер ООО «Сибрадиотех»

В номинации «За успехи в области науки и образования» -

Елена Кривенко – ученица МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Церемония вручения молодежных премий пройдет в конце декабря.

на фото: выступление старшей группы хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята»