ЮНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
15.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая
Разработка учащегося СЮТ запатентована
Ученик 10 класса лицея № 103 Михаил Уткин вместе со своим педагогом Станции юных техников - инженером АО "ИСС" - разработали электронный индикатор уровня. Эта модель относится к приборостроению и может быть использована в приборах для измерения уклонов.
Станция юных техников разработку запатентовала.
14 декабря из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) пришло решение о выдаче патента.
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