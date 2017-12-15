ЮНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

Разработка учащегося СЮТ запатентована



Ученик 10 класса лицея № 103 Михаил Уткин вместе со своим педагогом Станции юных техников - инженером АО "ИСС" - разработали электронный индикатор уровня. Эта модель относится к приборостроению и может быть использована в приборах для измерения уклонов.

Станция юных техников разработку запатентовала.

14 декабря из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) пришло решение о выдаче патента.