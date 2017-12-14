АССОРТИ ПОД МИКРОСКОПОМ

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14.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая

Ассоциация «Енисейский стандарт» выяснила, какие конфеты лучшие

Перед Новым годом ассоциация «Енисейский стандарт» проверила шоколадные конфеты «Ассорти» нескольких торговых марок: «Краскон», «РотФронт», «Коркунов», «Сергиево-Посадская кондитерская фабрика» и «Победа».

Возглавил рейтинг лучших шоколадных конфет «Краскон». Красноярские конфеты обошли федеральные бренды. Конфеты этой марки не имеют нарушений и отклонений от ГОСТ по органолептическим свойствам.

На второй позиции конфеты «РотФронт». Специалисты выявили, что продукция не соответствует по вкусу и запаху – вкус шоколада не ясно выражен, не выражены вкус и аромат алкоголя, входящего в состав начинок. Замыкает тройку лидеров «Коркунов».

«У конфет с цельным и дробленым фундуком вкус орехов посторонний, консистенция шоколада мажущаяся; лицевая поверхность конфет слабоблестящая»- заключили эксперты.

Специалисты «Енисейского стандарта» рекомендуют серьезнее подходить к выбору сладостей. Особое внимание нужно уделять сроку хранения продукции. Срок хранения шоколадных конфет не должен превышать 4-х месяцев.  Если более длительный срок хранения, то, скорее всего, в таких конфетах содержится небезопасная для здоровья химия.



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