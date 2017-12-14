ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Жительницу Железногорска не могут доставить из Таиланда после сложнейшей операции

Родные не могут доставить женщину домой после того, как она перенесла сложнейшую операцию по трепанации черепа: везти обычным самолетом ее нельзя, а чиновники и МИД не знают, что делать в данном случае.

51-летняя Ирина К. из Железногорска приехала на отдых в Таиланд 6 декабря. Спустя два дня она попала в больницу Бангкока из-за аневризмы сосудов головного мозга.

Пациентке провели трепанацию черепа, чтобы клипировать аневризму (пораженную часть сосуда выключают из кровотока, накладывая на ее шейку или тело одну или несколько специальных клипс). Подобная операция стоит порядка 50 тысяч долларов - почти три миллиона рублей. Эти расходы взяла на себя страховая компания.

Как рассказал супруг Ирины, сейчас женщина пришла в себя, но везти ее домой в обычном самолете опасно. Спецборт есть только у МЧС, но по закону они не должны выполнять этот рейс. Эта доставка стоит около 1 млн рублей. В российском консульстве Таиланда посоветовали «просить милостыню».

«На сегодняшний день требуется реабилитация, доставка человека спецбортом до Красноярска. Спецборт должен быть оснащен медицинской техникой и сопровожден врачами», – рассказал супруг женщины Константин Едунов.

По информации ТВК, в турагентстве пообещали помочь россиянке вернуться домой, когда тайские врачи дадут необходимые документы, сообщает krasnoyarsk.bezformata.ru.