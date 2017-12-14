БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

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Самые активные и спортивные железногорцы получат золотые знаки ГТО

Городской Центр тестирования подвёл итоги испытаний летне-осеннего периода: с июня по октябрь результаты на золотой знак показали 16 жителей города. Среди них больше всего сотрудников Горно-химического комбината - 5 человек, в том числе генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов.

Также в числе награжденных спортсмены, сотрудники специального управления ФПС №2 МЧС России и двое школьников: Виктория Быкова и Даниил Шелепало. Кстати, и Виктория, и Даниил уже имеют серебряные знаки всероссийского комплекса, но решили не останавливаться на достигнутом и выполнили нормативы на золото.

Торжественное вручение знаков отличия состоится 15 декабря в 18 часов на стадион «Труд».

фото Софии Белобровка











