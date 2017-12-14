БЮДЖЕТ СОГЛАСОВАЛИ

Сегодня в Железногорске прошла сессия Совета депутатов под руководством исполняющего обязанности Главы ЗАТО Игоря Куксина

Все депутаты проголосовали за принятие основного финансового документа единогласно.



Проект бюджета на 2018 год железногорским парламентариям представила руководитель Финансового управления Татьяна Прусова.



Доходы на 2018 год составят 3 млрд. 402 млн рублей. Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов запланирован в размере 2 млрд. 376 млн рублей, из них дотации - 918 млн рублей; субвенции – 1 млрд. 289 млн.рублей; субсидии - 159 млн.рублей.





- В следующем году сохраняется программный принцип формирования расходов. К реализации предлагается 17 муниципальных программ, - сообщила Татьяна Прусова. - Приоритетное место в бюджете, по-прежнему, занимает социальная сфера, она составляет 66% от общего объема расходов бюджета.



Предусмотрены расходы, направленные на улучшение оказания качества оказания муниципальных услуг. Запланирован капитальный ремонт музея, ремонт помещений Физкультурно-оздоровительного центра в микрорайоне Первомайский, ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион «Труд», реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.



825 млн рублей предусмотрены на благоустройство территории, содержание дорог и организацию транспортного обслуживания населения. Помимо ежегодных текущих расходов запланированы мероприятия, которые позволят улучшить транспортную инфраструктуру:



- проведение оценки технического состояния дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов;

- разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартального проезда микрорайона № 5;

- ремонт дорог по проспекту Курчатова и улице Советская;

- продолжение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территории общего пользования в п. Подгорный и продолжение благоустройства на «Ленинградском бульваре»;

- приобретение автобусов;

- капитальный ремонт элементов площади Ленина.

фото с сайта admk26.ru