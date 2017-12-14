ПРИНЦ И НИЩИЙ

Красноярский край входит в ТОП регионов-лидеров по неравенству доходов жителей

К таким выводам пришли аналитики «РИА Рейтинг». По данным экспертов, каждый 20-й работающий красноярец получает зарплату выше 100 тысяч рублей, а у каждого десятого она ниже 10 тысяч рублей.

Высчитывался рейтинг по доле зарабатывающих более 100 тыс. руб. в месяц: чем больше доля, тем выше позиция. В этом списке наш регион занял 13-е место. Мы обошли ближайших соседей из Новосибирской области аж на 13 позиций – они 26-е.

По результатам рейтинга в Красноярском крае 5,67% «богатых» и 9,6% «бедных». Если говорить о средней зарплате, то в Красноярском крае она будет составлять 27, 2 тысячи рублей.

«Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов. Высокие зарплаты в Москве имеют иное объяснение», – подчеркивают аналитики.

Источник: Медиа-портал “Столица 24”