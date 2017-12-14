ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Житель ЗАТО обратился к начальнику МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск с просьбой поощрить инспектора по делам несовершеннолетних

В начале декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что с территории детского дошкольного учреждения похищен снегокат. На место происшествия, в составе следственно-оперативной группы, выехала инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Надежда Никитина.

Как пишет в своем письме заявитель: «Оперативно и организованно по горячим следам снегокат был найден и возвращен мне, виновное лицо установлено. Ребенок был доволен». Мужчина выразил благодарность Надежде Леонидовне за профессиональные действия по установлению похищенного имущества. Руководством МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск решается вопрос о поощрении Надежды Никитиной.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск