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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

13.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

Руководитель следственного отдела Железногорска проведет личный прием граждан


15 декабря с 14.00 в помещении следственного комитета по адресу: Ленина, 8а руководитель СО по ЗАТО г.Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю Андрей Аннушкин проведет личный прием граждан.

Прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав в части невыплаты заработной платы, пособий и иных, предусмотренных действующим законодательством выплат, а также по вопросам безопасных условий труда.

Предварительная запись по телефону 75-67-44.



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