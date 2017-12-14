ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Руководитель следственного отдела Железногорска проведет личный прием граждан





15 декабря с 14.00 в помещении следственного комитета по адресу: Ленина, 8а руководитель СО по ЗАТО г.Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю Андрей Аннушкин проведет личный прием граждан.

Прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав в части невыплаты заработной платы, пособий и иных, предусмотренных действующим законодательством выплат, а также по вопросам безопасных условий труда.

Предварительная запись по телефону 75-67-44.