МОСТ ПОДСВЕТИЛИ

Продолжается работа по освещению общественного пространства "Ленинградский бульвар"

76 светильников на мосту и 38 торшеров вдоль пешеходных дорожек установили специалисты МП "Горэлектросеть".

На этой неделе впервые включили подсветку моста по ул. 60 лет ВЛКСМ.

Ранее от бассейна «Дельфин» в сторону моста были установлены новые фонари. Гоэлектросеть также проведет установку светильников на вышке возле Центра Досуга.