МОСТ ПОДСВЕТИЛИ
13.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 61 | Автор: Галина Процкая
Продолжается работа по освещению общественного пространства "Ленинградский бульвар"
76 светильников на мосту и 38 торшеров вдоль пешеходных дорожек установили специалисты МП "Горэлектросеть".
На этой неделе впервые включили подсветку моста по ул. 60 лет ВЛКСМ.
Ранее от бассейна «Дельфин» в сторону моста были установлены новые фонари. Гоэлектросеть также проведет установку светильников на вышке возле Центра Досуга.
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