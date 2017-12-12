3 МИЛЛИОНА НА ЛАГЕРЯ

Железногорск выиграл грант за эффективную работу



Поощрение выплачивается Правительством Красноярского края за достижение наилучших показателей эффективности деятельности в 2016 году. Оценивались результаты работы органов власти в сферах экономического развития, образования, культуры, строительства и пр.



Уже решено, что все средства гранта направят на материальную базу трех загородных оздоровительных лагерей. В планах провести ремонт медицинских кабинетов, установить уличные тренажеры, выполнить ремонт кровли.