УНИЧТОЖЕНО ОГНЕМ

На ул. Енисейская сгорели склады

Сегодня в 4 утра на пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в складском помещении по ул. Енисейская, 55 «ф». На момент прибытия подразделений из-под кровли одноэтажного помещения шел сильный дым, из окон вырывалось пламя.

В результате пожара частично уничтожена кровля, внутреннее имущество складского помещения. Площадь возгорания составила 120 кв.м.

Причина пожара - устанавливается.