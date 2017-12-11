УНИЧТОЖЕНО ОГНЕМ
11.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Наталья Кокорина
На ул. Енисейская сгорели склады
Сегодня в 4 утра на пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в складском помещении по ул. Енисейская, 55 «ф». На момент прибытия подразделений из-под кровли одноэтажного помещения шел сильный дым, из окон вырывалось пламя.
В результате пожара частично уничтожена кровля, внутреннее имущество складского помещения. Площадь возгорания составила 120 кв.м.
Причина пожара - устанавливается.
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