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УНИЧТОЖЕНО ОГНЕМ

11.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Наталья Кокорина

На ул. Енисейская сгорели склады

 

Сегодня в 4 утра на пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в складском помещении по ул. Енисейская, 55 «ф». На момент прибытия подразделений из-под кровли одноэтажного помещения шел сильный дым, из окон вырывалось пламя.

В результате пожара частично уничтожена кровля, внутреннее имущество складского помещения. Площадь возгорания составила 120 кв.м.

  

Причина пожара - устанавливается.



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