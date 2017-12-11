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"НАСТОЯЩИЕ"

11.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Наталья Кокорина

С 1 января в Железногорске стартует проект «Настоящие», направленный на оказание социально-педагогической, психологической помощи неполным семьям, воспитывающим мальчиков 8-14 лет


Проект реализует Школа Осознанного Родительства.

Проект "Настоящие" стал одним из победителей грантового конкурса "Социальное партнерство во имя развития".

В рамках проекта запланированы тренинги для мам "Сынология" и мастер-классы по прикладному творчеству, 3D-моделированию, хозяйственно-бытовым навыкам, а также спортивные занятия, туристические сборы, квестовые игры, учебно-полевые выезды для мальчишек.

Каждый мальчик получит на руки "Мужскую зачетную", где будут отмечаться достижения ребенка в течение проекта. Все занятия для детей ведут наставники – мужчины.

На итоговом мероприятии "Настоящие здесь" самые активные участники проекта будут награждены призами, памятными медалями, похвальными листами. Реализация проекта начнется с января 2018 года.

Актуальность проекта не вызывает сомнения, тем более что 2018 год в Железногорске объявлен годом семьи и семейных ценностей.

По вопросам регистрации:
Руководитель проекта Блинникова Марина Александровна, 89131990450
Группа проекта https://vk.com/nastoyashie_projekt



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