"НАСТОЯЩИЕ"

С 1 января в Железногорске стартует проект «Настоящие», направленный на оказание социально-педагогической, психологической помощи неполным семьям, воспитывающим мальчиков 8-14 лет





Проект реализует Школа Осознанного Родительства.



Проект "Настоящие" стал одним из победителей грантового конкурса "Социальное партнерство во имя развития".



В рамках проекта запланированы тренинги для мам "Сынология" и мастер-классы по прикладному творчеству, 3D-моделированию, хозяйственно-бытовым навыкам, а также спортивные занятия, туристические сборы, квестовые игры, учебно-полевые выезды для мальчишек.



Каждый мальчик получит на руки "Мужскую зачетную", где будут отмечаться достижения ребенка в течение проекта. Все занятия для детей ведут наставники – мужчины.



На итоговом мероприятии "Настоящие здесь" самые активные участники проекта будут награждены призами, памятными медалями, похвальными листами. Реализация проекта начнется с января 2018 года.



Актуальность проекта не вызывает сомнения, тем более что 2018 год в Железногорске объявлен годом семьи и семейных ценностей.



По вопросам регистрации:

Руководитель проекта Блинникова Марина Александровна, 89131990450

Группа проекта https://vk.com/nastoyashie_projekt