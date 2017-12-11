СПАСИБО СОЗИДАТЕЛЯМ!
11.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Наталья Кокорина
7 декабря в выставочном зале Музейно-выставочного центра в рамках проекта «Университет третьего возраста» прошла лекция на тему: «История и перспективы развития парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
Сотрудники МВЦ рассказали слушателям об основных этапах развития городского парка, его руководителях, показали архивные фото- и видеоматериалы. Получилась интересная беседа с воспоминаниями не только о создателях парка, но и первостроителях города, которые стали участниками муниципального этапа конкурса "Слава созидателям".
Проект «Университет третьего возраста» в Железногорске продолжается. Для представителей старшего поколения проходят не только лекционные занятия по истории города, но и компьютерные курсы.
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