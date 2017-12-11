В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ

Судебные приставы вышли в общероссийский рейд

С начала декабря судебные приставы настоятельно рекомендуют начать следующий год без долгов. В рамках общероссийской акции, 4 декабря прошел рейд по взысканию задолженности по алиментам и заработной плате.

Сегодня судебные приставы вышли в рейд по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря - задолженности в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря – исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.

Особое внимание будет уделено применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны.