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Железногорцы стали победителями конкурса «Зеленая планета -2017»

ДЕТИ ЗА ЭКОЛОГИЮ

11.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина

Железногорцы стали победителями конкурса «Зеленая планета -2017»

В Железногорске поздравили победителей международного и всероссийского экологического творческого конкурса «Зеленая планета-2017». 

Юных любителей природы, чьи работы завоевали всероссийские и международные победы, на днях поздравили в Управлении образования города. На конкурс «Зеленая планета-2017» в  детский эколого-биологический центр Железногорска было представлено около 400 творческих работ по различным направлениям – поделки, рисунки, вокальные номера. На всероссийском  уровне  город взял 40 наград, на международном – 7.

Цветы из бросового материала, ежики, композиции из природных материалов, рисунки краснокнижных животных и растений Красноярского края. Фантазия детей на экологическую тему безгранична.

Среди награжденных несколько детей, чьи рисунки  вышли на международный уровень и стали лучшими. Такой работой стал «Снежный барс»  ученицы  9 класса  школы № 98 Лира Колмыкова. Дипломами такого же уровня удостоились два хоровых коллектива Дворца творчества детей и молодежи. Детский сад №24 «Орленок»  также стал обладателем международной награды за проектную деятельность. Кроме того, бывшие воспитанницы «Орленка» Полина Зимина и Мирослава Замятина получили всероссийскую награду. Их вокальный дуэт «Полмира» исполнил добрую песенку о любви к природе и получил диплом лауреата I степени.

С 1 декабря  ДЭБЦ Железногорска объявил старт нового экологического конкурса «Зеленая планета -2018» . Станция юных натуралистов ждет творческие работы железногорцев.

 



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