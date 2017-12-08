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ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ

ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ
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ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ

08.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Наталья Кокорина

9 ДЕКАБРЯ на "Аллее звёзд" пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 9 декабря с 10.00 до 15.00. В этот раз ярмарка пройдет на «Аллее Звезд» у входа в Парк культуры и отдыха в связи с тем, что на площади у «Ракушки» проходит строительство ледового городка.

На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.

Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.



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