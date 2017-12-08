РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 ДЕКАБРЯ

Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних по горячим следам раскрыта

Исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск выбран Игорь Куксин

Глава ЗАТО Вадим Медведев ответил на вопросы журналистов

Четыре жителя Железногорска пойдут под суд за вовлечение девушек в занятие