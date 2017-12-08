ВЫБОР СДЕЛАН

Исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск выбран Игорь Куксин



Сегодня, 7 декабря, в городской администрации состоялась внеочередная сессия Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Вопросы повестки касались досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и назначения исполняющего обязанности Главы ЗАТО.



Парламентарии поддержали решение о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева. Исполняющим обязанности Главы ЗАТО назначен заместитель генерального директора ФГУП ГХК, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин. Выборы проводились тайным голосованием.



К своим обязанностям Игорь Германович приступит 13 декабря.



Вадим Викторович уже сегодня улетает в Москву на новое место работы – госкорпорацию «Роскосмос», но он остается депутатом железногорского парламента.



В течение шести месяцев будет проведен конкурс на замещение должности Главы ЗАТО г. Железногорск, который будет исполнять и полномочия Главы администрации.