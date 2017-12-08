Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ

ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ
08.12.17 | Главные темы / Cобытия
9 ДЕКАБРЯ на "Аллее звёзд" пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО
08.12.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних по горячим следам раскрыта
ВЫБОР СДЕЛАН

ВЫБОР СДЕЛАН
08.12.17 | Главные темы / Cобытия
Исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск выбран Игорь Куксин
НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
07.12.17 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Вадим Медведев ответил на вопросы журналистов
СУТЕНЕРОВ ПОД СУД!

СУТЕНЕРОВ ПОД СУД!
07.12.17 | Главные темы / Cобытия
Четыре жителя Железногорска пойдут под суд за вовлечение девушек в занятие

ВЫБОР СДЕЛАН

08.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 65 | Автор: Наталья Кокорина

Исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск выбран Игорь Куксин

Сегодня, 7 декабря, в городской администрации состоялась внеочередная сессия Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Вопросы повестки касались досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и назначения исполняющего обязанности Главы ЗАТО.

Парламентарии поддержали решение о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева. Исполняющим обязанности Главы ЗАТО назначен заместитель генерального директора ФГУП ГХК, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин. Выборы проводились тайным голосованием.

К своим обязанностям Игорь Германович приступит 13 декабря.

Вадим Викторович уже сегодня улетает в Москву на новое место работы – госкорпорацию «Роскосмос», но он остается депутатом железногорского парламента.

В течение шести месяцев будет проведен конкурс на замещение должности Главы ЗАТО г. Железногорск, который будет исполнять и полномочия Главы администрации.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ

МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ
6 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Депутаты рассмотрят заявление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева о досрочном прекращении полномочий
ИНАУГУРАЦИЯ ВАДИМА МЕДВЕДЕВА

ИНАУГУРАЦИЯ ВАДИМА МЕДВЕДЕВА
5 апреля 2010 | Раздел: Политика
••• В пятницу 2 апреля состоялось официальное вступление в должность избранного Главы муниципального образования ЗАТО город Железногорск Вадима Медведева. 
ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ЗАТО

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ЗАТО
30 марта 2010 | Раздел: Cобытия
••• Официальное вступление в должность избранного главы ЗАТО Железногорск ВАДИМА МЕДВЕДЕВА состоится 2 апреля в большом зале администрации. На инаугурации будут присутствовать представители губернатора, Заксобрания и краевых структур.
ДЕПУТАТЫ ВЫБЕРУТ ГЛАВУ ЗАТО

ДЕПУТАТЫ ВЫБЕРУТ ГЛАВУ ЗАТО
23 марта 2010 | Раздел: Политика
••• 24 марта пройдет первая внеочередная сессия Совета депутатов ЗАТО Железногорск четвертого созыва. Новый железногорский парламент выберет главу города и обсудит девять важнейших вопросов, включенных в повестку дня.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОПОЛНИ ЗАКРОМА! НЕТ СОСУЛЬКАМ! НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ ГОРЯЧАЯ ТЕМА МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (37)
Ноябрь 2017 (147)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.