НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
07.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 83 | Автор: Наталья Кокорина
Сегодня после внеочередной сессии Совета депутатов глава ЗАТО Вадим Медведев ответил на вопросы журналистов. В том числе и о своей новой должности
Медведев будет заместителем директора департамента по работе с органами власти и регионами Госкорпорации "Роскосмос". Что касается его постоянного места жительства, то вопрос пока спорный.
- Я еще не знаю, какое будет решение, но в Москву уезжаю уже сегодня. Не исключаю возможности возвращения в Красноярский край. Сейчас жизнь другая - все едут вслед за работой. И наши дети должны быть мобильными и конкурентноспособными в любом месте. Я и сам все время учусь. Очень важно не засахариться, открыть что-то новое для себя. Но я остаюсь железногорцем по своей сети. Эти годы я жил Железногорском. У меня ничего в жизни нет, кроме этого города. Здесь моя семья и вы все тоже здесь.
По информации ГиГ
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