НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

- Я еще не знаю, какое будет решение, но в Москву уезжаю уже сегодня. Не исключаю возможности возвращения в Красноярский край. Сейчас жизнь другая - все едут вслед за работой. И наши дети должны быть мобильными и конкурентноспособными в любом месте. Я и сам все время учусь. Очень важно не засахариться, открыть что-то новое для себя. Но я остаюсь железногорцем по своей сети. Эти годы я жил Железногорском. У меня ничего в жизни нет, кроме этого города. Здесь моя семья и вы все тоже здесь.

Медведев будет заместителем директора департамента по работе с органами власти и регионами Госкорпорации "Роскосмос". Что касается его постоянного места жительства, то вопрос пока спорный.