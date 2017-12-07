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Полиция Железногорска расследовала уголовное дело по серии краж из автомобилей

СУТЕНЕРОВ ПОД СУД!

07.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 63 | Автор: Наталья Кокорина

Четыре жителя Железногорска пойдут под суд за вовлечение девушек в занятие проституцией

Троих мужчин в возрасте 30-38 лет и 22-летнюю женщину задержали в помещении одной из саун Железногорска в марте этого года. По данным полиции, они подозревались в том, что заставляли девушек предоставлять интимные услуги. На момент задержания было известно о тех жительницах закрытого города, которые пострадали от действий злоумышленников.

Сегодня в краевой полиции сообщили, что расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы завершилось. Следователям удалось доказать вовлечение в проституцию семи девушек.

По информации newslab.ru



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