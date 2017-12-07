СУТЕНЕРОВ ПОД СУД!
07.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 63 | Автор: Наталья Кокорина
Четыре жителя Железногорска пойдут под суд за вовлечение девушек в занятие проституцией
Троих мужчин в возрасте 30-38 лет и 22-летнюю женщину задержали в помещении одной из саун Железногорска в марте этого года. По данным полиции, они подозревались в том, что заставляли девушек предоставлять интимные услуги. На момент задержания было известно о тех жительницах закрытого города, которые пострадали от действий злоумышленников.
Сегодня в краевой полиции сообщили, что расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы завершилось. Следователям удалось доказать вовлечение в проституцию семи девушек.
По информации newslab.ru
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
14 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияВ Железногорске закончено расследование уголовного дела по факту присвоения 9 миллионов рублей
22 марта 2017 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияПолицейские арестовали членов преступной группы, которые организовали занятие проституцией в Железногорске
13 декабря 2013 | Раздел: Cобытия••• В Железногорске впервые проведен рейд по отлову «ночных бабочек» и сутенёров
13 марта 2013 | Раздел: Происшествия••• Железногорский суд наказал 37-летнюю предпринимательницу, напавшую на полицейского в развлекательном центре "Бали"
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Жека, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Жека, в новости: КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Галина Процкая, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Олег, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК