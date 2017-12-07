СУТЕНЕРОВ ПОД СУД!

Четыре жителя Железногорска пойдут под суд за вовлечение девушек в занятие проституцией

Троих мужчин в возрасте 30-38 лет и 22-летнюю женщину задержали в помещении одной из саун Железногорска в марте этого года. По данным полиции, они подозревались в том, что заставляли девушек предоставлять интимные услуги. На момент задержания было известно о тех жительницах закрытого города, которые пострадали от действий злоумышленников.

Сегодня в краевой полиции сообщили, что расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы завершилось. Следователям удалось доказать вовлечение в проституцию семи девушек.

По информации newslab.ru