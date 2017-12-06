КОШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Только один день - 10 декабря - в городском музее будет проходить выставка экзотических кошек

С усатыми и хвостатыми можно будет сфотографироваться. Прямо на мероприятии все желающие смогут приобрести породистых котят.

Ребятишкам, посетившим это замечательное "кошачье царство", будут вручены подарки.

Выставка откроется в 10:00 и будет работать до 18:00 по адресу: ул.Свердлова, 55а.