КОШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
06.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
Только один день - 10 декабря - в городском музее будет проходить выставка экзотических кошек
С усатыми и хвостатыми можно будет сфотографироваться. Прямо на мероприятии все желающие смогут приобрести породистых котят.
Ребятишкам, посетившим это замечательное "кошачье царство", будут вручены подарки.
Выставка откроется в 10:00 и будет работать до 18:00 по адресу: ул.Свердлова, 55а.
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