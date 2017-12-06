АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛОВО

Верующим железногорского православного прихода зачитали послание Освященного архиерейского Собора

В двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Михаило- Архангельском Соборе было совершено богослужение.

Торжественную службу возглавил настоятель митрофорный протоиерей отец Анатолий (Кизюн). По окончании Литургии к горожанам обратился клирик собора диакон отец Максим (Карчуганов), который зачитал послание Освященного Архиерейского Собора.

Напомним, Собор под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел с 29 ноября по 4 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве и был посвящен 100-летию восстановления Патриаршества в России.

Участие в работе Архиерейского Собора принял Глава Красноярской митрополии Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

фото kerpc.ru