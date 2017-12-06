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Депутаты рассмотрят заявление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева о

МЕДВЕДЕВ ПРОЩАЕТСЯ

06.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 88 | Автор: Галина Процкая

Депутаты рассмотрят заявление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новую работу в Москве

В четверг, 7 декабря, состоится внеочередная сессия Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. 
Накануне прошло заседание фракции "Единая Россия" Совета депутатов.  На должность и.о. Главы ЗАТО г.Железногорск депутаты предложили выдвинуть кандидатуру заместителя директора ФГУП ГХК, депутата Совета депутатов Игоря Германовича Куксина.
Сегодня Глава ЗАТО Вадим Викторович Медведев провел брифинг для СМИ. 

"Я остаюсь железногорцем!", -  сказал глава ЗАТО Вадим Медведев на встрече с журналистами. 
47-летний Вадим Медведев возглавлял Железногорск с марта 2010 года. С 2000 года он работал в администрации Красноярского края, с 2001 был заместителем губернатора, после назначен советником, а затем полномочным представителем.

фото gig26.ru



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