ДЕЛО В СУДЕ

Следователи МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск направили в суд материалы уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 9-летнего мальчика в результате ДТП

В дежурную часть оступило сообщение, что совершен наезд на малолетнего ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ОГИБДД и следственно-оперативная группа.

Стражи порядка установили, что водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не принял должных мер к снижению скорости при появлении рядом с проезжей частью детей. В результате один из мальчиков с тяжелыми травмами конечностей был госпитализирован в реанимационное отделение Клинической больницы № 51.

Сотрудниками полиции были установлены и опрошены свидетели происшествия, проведен ряд экспертиз, тщательно изучены вещественные доказательства. В ходе следственного эксперимента было установлено, что обвиняемый, согласно требованию закона, был обязан контролировать ситуацию на дороге.

В отношении 55-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по стать УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящий момент расследование завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск