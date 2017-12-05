Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДЕЛО В СУДЕ

ДЕЛО В СУДЕ
05.12.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске предстанет перед судом водитель, который сбил 9-летнего пешехода
ДОЛОЙ МРАКОБЕСИЕ!

ДОЛОЙ МРАКОБЕСИЕ!
05.12.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорских магов и колдунов приравняют к мошенникам
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
05.12.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске назначен заместитель главы администрации по безопасности 
ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
05.12.17 | Главные темы / Cобытия
9 декабря в Железногорске пройдёт зимняя сельскохозяйственная ярмарка
СКОРО НОВЫЙ ГОД

СКОРО НОВЫЙ ГОД
04.12.17 | Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия / Культура
17 декабря в Железногорске и поселках откроются снежные городки 

ДЕЛО В СУДЕ

05.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая

Следователи МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск направили в суд материалы уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 9-летнего мальчика в результате ДТП
В дежурную часть оступило сообщение, что совершен наезд на малолетнего ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ОГИБДД и следственно-оперативная группа.

Стражи порядка установили, что водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не принял должных мер к снижению скорости при появлении рядом с проезжей частью детей. В результате один из мальчиков с тяжелыми травмами конечностей был госпитализирован в реанимационное отделение Клинической больницы № 51.

Сотрудниками полиции были установлены и опрошены свидетели происшествия, проведен ряд экспертиз, тщательно изучены вещественные доказательства. В ходе следственного эксперимента было установлено, что обвиняемый, согласно требованию закона, был обязан контролировать ситуацию на дороге.
В отношении 55-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по стать УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящий момент расследование завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СУМКУ ОБЧИСТИЛИ

СУМКУ ОБЧИСТИЛИ
26 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже 
НИЧЕГО СВЯТОГО

НИЧЕГО СВЯТОГО
13 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями
ОСУЖДЁН ЗА НАЕЗД

ОСУЖДЁН ЗА НАЕЗД
4 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Водитель осужден за умышленный наезд на пешехода
ЗАДАВЛЮ!

ЗАДАВЛЮ!
26 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Пьяный 54-летний железногорец за КПП№3 умышленно наехал на пешехода

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПОПОЛНИ ЗАКРОМА! ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! НЕТ СОСУЛЬКАМ! ГОРЯЧАЯ ТЕМА НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Декабрь 2017 (21)
Ноябрь 2017 (148)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.