НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

В Железногорске назначен заместитель главы администрации по безопасности





Заместителем главы администрации ЗАТО по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами назначен Дмитрий Герасимов.

Дмитрий Анатольевич получил юридическое образование в Красноярском государственном университете, окончил высшую школу КГБ СССР. Трудовой путь начинал оперативным уполномоченным УКГБ по Красноярскому краю, несколько лет работал в департаменте общественной безопасности администрации Красноярска, затем работал в региональном Фонде борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

У прежнего заместителя Владислава Черкасова истек срок контракта, сообщает муниципальный портал.