НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

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05.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске назначен заместитель главы администрации по безопасности


Заместителем главы администрации ЗАТО по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами назначен Дмитрий Герасимов.

Дмитрий Анатольевич получил юридическое образование в Красноярском государственном университете, окончил высшую школу КГБ СССР. Трудовой путь начинал оперативным уполномоченным УКГБ по Красноярскому краю, несколько лет работал в департаменте общественной безопасности администрации Красноярска, затем работал в региональном Фонде борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

У прежнего заместителя Владислава Черкасова истек срок контракта, сообщает муниципальный портал.



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