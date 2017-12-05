НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
05.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске назначен заместитель главы администрации по безопасности
Заместителем главы администрации ЗАТО по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами назначен Дмитрий Герасимов.
Дмитрий Анатольевич получил юридическое образование в Красноярском государственном университете, окончил высшую школу КГБ СССР. Трудовой путь начинал оперативным уполномоченным УКГБ по Красноярскому краю, несколько лет работал в департаменте общественной безопасности администрации Красноярска, затем работал в региональном Фонде борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
У прежнего заместителя Владислава Черкасова истек срок контракта, сообщает муниципальный портал.
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